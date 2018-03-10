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Месси показал фото новорожденного сына
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Месси показал фото новорожденного сына 

Рамблер 10 марта 2018
Фото: Instagram
Аргентинский футболист, нападающий футбольного клуба «Барселона», с 2011 года — капитан национальной сборной Аргентины 30-летний футболист Лионель Месси в третий раз стал отцом. Супруга футболиста Антонелла Рокуццо родила ему третьего сына. Мальчика назвали Чиро.
«Добро пожаловать, Чиро! Слава Богу, что всё прошло идеально. Мама и малыш чувствуют себя хорошо. Мы очень счастливы!» — написал Месси в Instagram.
У Месси и Рокуццо растет еще двое сыновей — пятилетний Тьяго и двухлетний Матео.
Из-за рождения сына футболист пропустит сегодняшний гостевой матч 28-го тура Примеры с «Малагой». В состав команды вместо него был включен защитник Йерри Мина.
 Ещё 28 источников 
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