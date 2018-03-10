В Англии на поле сел вертолёт. Это что-то новое!

Зачем вертолёт на футболе и что ещё прерывало матчи, вы узнаете из этого материала. Откуда взялся вертолёт?

Сегодняшний матч четвёртого по уровню дивизиона чемпионата Англии (League Two) «Честерфилд» — «Линкольн» был прерван из-за посадки на футбольном поле вертолёта. Причина у этой курьёзной истории на самом деле грустная. Одному из болельщиков стало плохо, поэтому пришлось вызывать на помощь медицинский вертолёт. Спасатели прилетели быстро. Неожиданный перерыв длился около получаса. Другие необычные истории остановки матчей

Молитва

В Саудовской Аравии игра может остановиться по религиозным причинам. В частности, в январе этого года СМИ рассказали о том, как работающий в этой стране английский судья Марк Клаттенбург прервал матч «Аль-Фейха» — «Аль-Фатех» за Кубок короля Саудовской Аравии. Случилось это в дополнительное время при счёте 1:1. Услышав пение из соседней мечети, призывавшее мусульман к намазу, Клаттенбург дал свисток. Местные болельщики были довольны.

Причёска

В той же Саудовской Аравии в игре однажды возникла пауза по ещё более неожиданной причине. Это произошло два года назад в матче «Аль-Шабаб» — «Аль-Кадисия». Нападающий гостей пожаловался судье на антиисламскую причёску голкипера хозяев Валида Абдулы. Арбитр предложил на выбор два варианта: заменить вратаря или отрезать у него несколько пучков волос. Выбрали второе — Абдула остался на поле. Требования о причёсках, противоречащих исламу и местным традициям, были введены федерацией футбола страны и национальным олимпийским комитетом. Суровые нравы!

Машина

«Берегись автомобиля!» — кричали друг другу участники матча «Аль-Джазира» — «Аль-Ахли» в юношеском чемпионате ОАЭ. Прямо по ходу игры на поле вылетел из-за ворот «Фольксваген» . Такого, наверное, даже в Саудовской Аравии не видели. Водитель переехал за центр поля, после чего повернул назад. Футбол замер на 16 секунд.

В Болгарии возникли проблемы по ходу спарринга на сборах с участием местного «Ботева» из Пловдива и кипрской команды АЕЛ. На футбольное поле через дыру в заборе прорвался бык. Он прогулялся от одних ворот до других и довольно долго не желал покидать игровую площадку. Самое смешное, что вслед за ним на газон выскочила собака. Очевидно, это был самый запоминающийся матч в карьере большинства его участников.

Утка, куница и козёл

В мире животных есть место для футбола. В чемпионате Болгарии на поле прилетела утка, а в чемпионате Швейцарии игре однажды помешала куница, которая даже укусила попытавшегося поймать её футболиста «Цюриха» Лориса Бенито. Однако дальше всех пошёл козёл с греческого острова Крит. Он не только вышел на газон во время матча, но и вернулся, когда его попытались увести, более того, занял место в воротах. Впрочем, ни одного козлиного сейва болельщики не увидели: вторая попытка удалить животное с поля была более удачной.

Пчёлы

Вот ещё одно доказательство того, что футбол любят не только люди. В 2013 году матч чемпионата Бразилии «Понте Прета» — «Атлетико Сорокаба» оказался на грани срыва из-за нашествия пчёл. Нежданные болельщики прилетели в большом количестве и выбрали обзор получше — сели на перекладину ворот. Чему, естественно, не был рад голкипер. Организаторам матча ничего не оставалось, кроме как вызвать специальные службы, которые помогли избавиться от пчёл.

Кража

В Испании судья однажды прекратил игру по личным обстоятельствам. По ходу матча четвёртого дивизиона между командами «Хумилья» и «Пуэнте Точинос» диктор объявил об обворованном автомобиле. Полиция попросила владельца машины срочно пройти на выход для составления протокола. Пострадавшим оказался главный арбитр, который услышал номер авто и тут же дал свисток. Матч прервался на 20 минут, но потом возобновился.

Землетрясение

В чемпионате Уэльса у футболистов земля иногда в буквальном смысле трясётся под ногами. Матч «Порт Толбот» — «Таффс Велл» пришлось прервать именно по этой причине. Британская геологическая служба зафиксировала во время игры землетрясение магнитудой 4,4 балла. Оно стало самым крупным в Великобритании за целое десятилетие. Никто из футболистов не пострадал, а встречу доиграли.

Граната

Для кого-то футбол действительно ассоциируется с войной. В 2003 году в отборочном матче чемпионата Азии Иран — КНДР болельщик на радостях от забитого с пенальти гола бросил с трибуны ручную гранату. В результате взрыва ранение получил игрок гостей Чул Су Хук. Его увели с поля врачи. Тем не менее судья был не против продолжить матч, но гости отказались и покинули поле за полчаса до финального свистка.