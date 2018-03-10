«Челси» одолел «Кристал Пэлас»

«Челси» на домашнем поле одолел «Кристал Пэлас»

«Челси» победил «Кристал Пэлас» в матче 30-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«Челси» открыл счёт на 25-й минуте. Отличился полузащитник Виллиан, которому ассистировал центральный хавбек Н'Голо Канте. Второй гол был забит на 32-й минуте. Мяч в свои ворота отправил защитник «Кристал Пэлас» Мартин Келли . На 90-й минуте гости сократили отставание благодаря точному удару защитника Патрика ван Анхольта, но вырвать ничью не сумели.

После 30 туров «Челси» с 56 очками занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» (27) располагается на 18-й строчке.