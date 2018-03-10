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Бойкотом ЧМ в РФ заинтересовались новые страны
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Бойкотом чемпионата мира в России заинтересовались другие страны 

Lenta.ru 10 марта 2018
Фото: РИА Новости
Британские власти обсуждают с союзниками в США и Европе потенциальные меры, которые могут быть применены в отношении России в том случае, если Москва окажется причастна к отравлению в Англии разведчика-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери. В качестве одного из вариантов рассматривается бойкот чемпионата мира по футболу, сообщает The Times со ссылкой на источники в спецслужбах.
По словам одного из собеседников, это может привести к тому, что на турнир могут не приехать политики и чиновники; предполагается, что этому примеру могут последовать такие страны, как Австралия, Япония и Польша. В крайнем случае допускается и отказ сборной Англии от участия в ЧМ-2018.
Помимо этого, речь идет о возможных дипломатических, экономических и военных шагах. Суть предлагаемых мер не раскрывается.
Как отмечала The Telegraph, если английская сборная бойкотирует чемпионат мира в России, то ей может грозить наказание вплоть до отстранения до следующего мирового первенства, которое должно пройти в 2022 году в Катаре. Это следует из положений регламента Международной федерации футбола. В самой организации публикацию британской газеты пока не комментировали.
>> Британия уговаривает союзников бойкотировать ЧМ-2018
О возможности частичного бойкота ЧМ-2018 6 марта заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. По словам источника в британском МИД, чиновник подразумевал, что на турнир могут не приехать представители властей и другие официальные лица, а не футболисты; это подтвердила и премьер-министр Тереза Мэй.
Вечером 4 марта 66-летнего Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания на скамейке в сквере в Солсбери. Они отравились неизвестным нервно-паралитическим веществом и впали в кому, находясь в больнице. Всего от отравления пострадал 21 человек, включая сержанта полиции Ника Бейли, который первым прибыл на место происшествия.
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