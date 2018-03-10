Уругваец Перейра рассказал о недостатках России перед ЧМ-2018

"Наверное, не хватает только некоторых последних штрихов. Я бы отметил, что россиянам нужно немного подучить английский язык, чтобы иностранцам было проще объясняться, когда они приедут на матчи в самые разные города страны. А в остальном Россия вполне готова к чемпионату мира" — сказал Перейра в беседе с корреспондентом "Газеты.Ru" Эльвирой Харуновой. Уругвайский полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра оценил готовность России принять чемпионат мира по футболу летом 2018 года.

Мировое первенство пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.