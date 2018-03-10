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Уругваец Перейра рассказал о недостатках России
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Уругваец Перейра рассказал о недостатках России перед ЧМ-2018 

Газета.Ru 10 марта 2018
Фото: Официальный сайт «Краснодара»
Уругвайский полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра оценил готовность России принять чемпионат мира по футболу летом 2018 года.
"Наверное, не хватает только некоторых последних штрихов. Я бы отметил, что россиянам нужно немного подучить английский язык, чтобы иностранцам было проще объясняться, когда они приедут на матчи в самые разные города страны. А в остальном Россия вполне готова к чемпионату мира" — сказал Перейра в беседе с корреспондентом "Газеты.Ru" Эльвирой Харуновой.
Мировое первенство пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
Ранее Роспотребнадзор оштрафовал отели на 2,6 млн рублей за завышение цен перед чемпионатом мира 2018 года.
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