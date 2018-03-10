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Попов пропустит матч со «Спартаком»
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Футболист «Рубина» Попов пропустит матч со «Спартаком» из-за условий контракта 

ТАСС 10 марта 2018
Фото: ТАСС
Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев отметил, что болгарский полузащитник команды Ивелин Попов пропустит матч 23-го тура Российской футбольной премьер-лиги против московского "Спартака" из-за условий контракта. Слова Бердыева приводит пресс-служба казанского клуба.
В начале февраля Попов на правах аренды перешел в "Рубин" из "Спартака". Футболист провел за казанский клуб два матча и забил один гол.
"Попов не имеет права играть со Спартаком", — сказал Бердыев.
Встреча между "Рубином" и "Спартаком" состоится 17 марта в Казани.
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