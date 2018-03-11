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Фанаты «Лилля» напали на футболистов
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Фанаты «Лилля» выбежали на поле и напали на футболистов после матча с «Монпелье» 

RT на русском 11 марта 2018
Фото: Reuters
Болельщики футбольного клуба «Лилль» после финального свистка в домашнем матче 29-го тура чемпионата французской Лиги 1 с «Монпелье» выбежали на поле и напали на игроков. Как сообщает ESPN, форвард «Лилля» Николя Пепе получил удар в ногу от одного из фанатов, в ходе столкновений также пострадал защитник Адама Сумаоро.
Отмечается, что фанаты также выкрикивали оскорбления в адрес президента клуба Жерара Лопеса.
Матч завершилась вничью — 1:1. «Лилль» после 29 туров занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата.
Ранее сообщалось, что в Англии вертолёт с врачами приземлился на футбольном поле, чтобы спасти болельщика.
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