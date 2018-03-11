Фанаты «Лилля» напали на футболистов

Фанаты «Лилля» выбежали на поле и напали на футболистов после матча с «Монпелье»

Fans Lille menyerbu lapangan setelah timnya bermain imbang 1-1 lawan Montpellier.



Menakutkan sekaligus mengerikan! pic.twitter.com/grRFQjp48C— Goal Indonesia (@GOAL_ID) 11 марта 2018 г. Болельщики футбольного клуба «Лилль» после финального свистка в домашнем матче 29-го тура чемпионата французской Лиги 1 с «Монпелье» выбежали на поле и напали на игроков. Как сообщает ESPN, форвард «Лилля» Николя Пепе получил удар в ногу от одного из фанатов, в ходе столкновений также пострадал защитник Адама Сумаоро. Отмечается, что фанаты также выкрикивали оскорбления в адрес президента клуба Жерара Лопеса. Матч завершилась вничью — 1:1. «Лилль» после 29 туров занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата. Ранее сообщалось, что в Англии вертолёт с врачами приземлился на футбольном поле, чтобы спасти болельщика.