Великобритания призывает союзников бойкотировать ЧМ-2018 в России

Продолжает развиваться скандал вокруг возможного бойкота британской стороной чемпионата мира-2018 из-за подозрения России в причастности к отравлению в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля . Одновременно в Лондоне выразили опасения по поводу сговора российских и аргентинских фанатов с целью нападения на англичан во время турнира.

Правоохранительные органы и спецслужбы Великобритании расследуют обстоятельства отравления в Солсбери бывшего офицера ГРУ России, по совместительству британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые были обнаружены в тяжелом состоянии на скамейке близ торгового центра. При этом дозу ядовитых веществ получили полицейские, первыми прибывшие на тревожный вызов и помогавшие эвакуировать пострадавших в больницу.

В настоящий момент ограничен доступ к объектам инфраструктуры, где принимали пищу Скрипали, а также закрыто кладбище, на котором похоронены супруга и сын экс-полковника.

Британцы намерены проверить останки умерших родственников своего агента на предмет отравления.

Скотланд-Ярд назвал инцидент в Солсбери «попыткой убийства с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества». Полицейские уже установили более 200 свидетелей и нашли свыше 240 вещественных доказательств.

Политическое руководство страны намерено добиться серьезного наказания для России в случае, если будет установлена и доказана причастность страны к нападению на Скрипаля.

Британцы подталкивают дружественные страны к консолидированному ответу России, которую подозревают в соучастии в отравлении бывшего офицера, в 2006 году осужденного на родине за шпионаж, а затем обмененного на российских разведчиков.

По данным The Times, предполагается добиться присоединения к акции Польши, Австралии и Японии. Также не исключено расширение лагеря за счет других держав.

Борис Джонсон. Инициаторы бойкота пока не уточняют, на кого конкретно нацелен их призыв — только на государственных чиновников, или на футболистов национальной сборной тоже. Первым тему возможного неприезда ближайшим летом в Россию поднял глава британского МИД

Об ответственности России за атаку на Скрипаля (если подозрения подтвердятся) в последние дни говорили другие лидеры Великобритании во главе с премьер-министром Терезой Мэй , однако лишь Джонсон назвал пострадавшего по имени: остальные предпочитали изъясняться в несколько абстрактном ключе.

«Нам не стоит опережать самих себя, но мы должны дать полноценный ответ, и это то, что мы будем обсуждать с нашими партнерами по НАТО», — приводит слова Элвуда Independent. С инициативой обсудить «дело Скрипаля» с союзниками по военному блоку НАТО выступил парламентарий Тобиас Элвуд. Ранее издание The Times сообщило, что в Лондоне всерьез опасаются российской агрессии и, в частности, прямого вмешательства в деятельность Североатлантического альянса.

По сведениям газеты, его позицию поддерживает министр безопасности Британии Бен Уоллес

«Футболисты на чемпионат мира приедут все равно, потому что бойкотирование официального международного соревнования влечет за собой определенные санкции. Захотели чиновники бойкотировать? Значит, будет у нас чуть меньше туристов. Команды приедут все равно, и праздник футбола будет все равно. Все это большая политика, которая к спорту отношения не имеет», — резюмировал Лебедев. На намеки британской стороны на бойкот ЧМ-2018 уже отреагировали в Государственной думе России . Так, вице-спикер и член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев убежден, что страна в итоге не станет пропускать мундиаль, а нынешние заявления являются не более чем «бряцанием оружием и запугиванием словами».

Накануне появился повод и к еще одному скандалу. Если верить изданию Mirror, российские фанаты пригласили на чемпионат мира хулиганов из Аргентины, которым готовы предоставить жилье и питание в обмен на избиение англичан. Якобы ультрас из Санкт-Петербурга прибыли с визитом в Буэнос-Айрес для переговоров с одной из активных болельщицких группировок.