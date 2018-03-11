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Аллегри готов сменить «Ювентус» на «Арсенал»
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Тренер Аллегри готов сменить «Ювентус» на «Арсенал» 

Вести.Ru 11 марта 2018
Фото: EPA
Главный тренер итальянского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассматривает вариант с покиданием команды ради того, чтобы возглавить лондонский "Арсенал". Это может произойти по окончании нынешнего сезона, в то время как контракт специалиста с туринским клубом рассчитан до лета 2020 года.
Известно, что сам наставник желает сменить обстановку и попробовать себя в премьер-лиге. Для этого он уже начал активное изучение английского языка, о чем сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на издание The Sun. В свою очередь, работой Венгера в "Арсенале" недовольны как футболисты, так и болельщики клуба.
Аллегри возглавил "Ювентус" в 2014 году и за этот период успел привести клуб к трем чемпионствам в Серии А, Кубке Италии и дважды вывести "Юве" в финал Лиги чемпионов. Венгер стоит у руля "канониров" с 1996 года. За 22 года завоевал с клубом три титула чемпиона Англии и семь раз завоевывал Кубок страны.
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