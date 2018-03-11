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Вратарь «Зенита» Лунев получил травму
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Вратарь «Зенита» Лунев получил травму на предыгровой разминке 

Газета.Ru 11 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Вратарь петербургского "Зенита" Андрей Лунев получил травму на разминке перед матчем 22-го тура чемпионата России против "Ростова", сообщает "Советский спорт".
Лунев был заменен в стартовом составе на Юрия Лодыгина.
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