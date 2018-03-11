Александра Кержакова назначили главным тренером юношеской сборной по футболу

Александр Кержаков , бывший нападающий ФК «Зенит», возглавит тренерский штаб российской юношеской сборной среди футболистов 2001 года рождения. Об этом сообщил сайт «Свободная пресса».

Официальная церемония назначения на пост главного тренера Александра Кержакова состоится 15 марта. За свою карьеру он забил 233 гола и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, а также лучшим бомбардиром в истории «Зенита» (161 гол).