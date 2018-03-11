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Кержакова назначили главным тренером юношеской сборной
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Александра Кержакова назначили главным тренером юношеской сборной по футболу 

360tv.ru 11 марта 2018
Фото: РИА Новости
Александр Кержаков, бывший нападающий ФК «Зенит», возглавит тренерский штаб российской юношеской сборной среди футболистов 2001 года рождения. Об этом сообщил сайт «Свободная пресса».
Официальная церемония назначения на пост главного тренера Александра Кержакова состоится 15 марта. За свою карьеру он забил 233 гола и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, а также лучшим бомбардиром в истории «Зенита» (161 гол).
Главный бомбардир испанского футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси выложил в Instagram первую и пока единственную фотографию третьего сына.
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