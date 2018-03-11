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В Китае погиб российский футболист
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В Китае погиб бывший российский футболист Владимир Герасимов 

Чемпионат.com 11 марта 2018
Фото: РИА Новости
В ночь с 8 на 9 марта в Китае погиб завершивший несколько лет назад карьеру футболиста Владимир Герасимов. 28-летний мужчина ехал на скутере и был сбит автомобилем, водитель которого скрылся. В течение двух часов пострадавшему никто не оказал помощь, вследствие чего Владимир скончался.
В настоящее время ведётся сбор средств на транспортировку тела в Москву.
Владимир Герасимов был воспитанником НОУ ЦСиО «Локомотив-2». За свою карьеру он выступал на позиции нападающего за «Калугу», «Волочанин-Ратмир», «Нику» и чешский клуб «Богемианс».
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