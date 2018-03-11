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Футболисты ЦСКА «застряли» в Грозном
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Футболисты ЦСКА более двух часов не могли вылететь из Грозного 

Газета.Ru 11 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Футболисты ЦСКА более двух часов не могли вылететь в Москву из аэропорта в Грозном, где армейцы встречались с местным "Ахматом" в рамках 22-го тура чемпионата России, передает ТАСС.
Как сообщили представители ЦСКА, официальная причина не называется. Людям не разрешали приближаться к зданию аэропорта ближе чем на 100 метров. В здании работали кинологи.
Отмечается, что в скором времени футболисты ЦСКА должны вылететь.
Встреча между "Ахматом" и ЦСКА завершилась со счетом 3:0 в пользу армейцев. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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