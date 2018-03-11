Футболисты ЦСКА «застряли» в Грозном

Футболисты ЦСКА более двух часов не могли вылететь из Грозного

Футболисты ЦСКА более двух часов не могли вылететь в Москву из аэропорта в Грозном, где армейцы встречались с местным "Ахматом" в рамках 22-го тура чемпионата России, передает ТАСС

Как сообщили представители ЦСКА, официальная причина не называется. Людям не разрешали приближаться к зданию аэропорта ближе чем на 100 метров. В здании работали кинологи.

Отмечается, что в скором времени футболисты ЦСКА должны вылететь.