Ещё
Каррера не будет ныть из-за нехватки игроков
Далее:
Читайте также:
Ещё

Массимо Каррера: никогда не буду ныть из-за нехватки игроков 

Вести.Ru 12 марта 2018
Фото: Вести.Ru
Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера после матча 22 тура чемпионата России по футболу со "СКА-Хабаровск" прокомментировал слова своего коллеги по тренерскому цеху из питерского "Зенита" Роберто Манчини. Ранее наставник "сине-бело-голубых" сказал, что ему не хватает исполнителей.
"Это дело Манчини. Лично я доволен игроками, которые имеются в моем распоряжении, и действиями руководителей клуба, — сказал Каррера, слова которого приводит Чемпионат.Com. — Мои футболисты сильнейшие для меня и я никогда не буду ныть, потому что мои игроки выкладываются на поле".
Напомним, что в 22 туре "Спартак" одержал победу над хабаровчанами со счетом 1:0, в то время как "Зенит" сыграл в нулевую ничью с "Ростовом". По итогам тура москвичи опередили в таблице питерцев — в активе "красно-белых" 41 балл и третья строчка в таблице, у "Зенита" — 39 очков, которые позволяют им занимать пятое место.
Вести.Ru: последние новости
Президент ФИФА: российские футболисты чисты, иначе их результаты были бы намного лучше Немецкий футбольный союз против бойкота чемпионата мира Британские власти могут конфисковать у Абрамовича "Челси"
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России9
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста1
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение