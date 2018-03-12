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Российский бизнесмен с оружием прервал матч в Греции
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Вооруженный российский бизнесмен прервал футбольный матч в Греции 

Lenta.ru 12 марта 2018
Владелец футбольного клуба ПАОК, российский предприниматель Иван Саввиди прервал матч чемпионата Греции, затеяв потасовку на поле. Об этом сообщает Sport24.gr.
Бизнесмен выбежал на поле после того, как на 90-й минуте встречи между лидерами чемпионата ПАОК и АЕК судья Гиоргос Коминос не засчитал гол его команды, увидев офсайд. При этом Саввиди периодически хватался за рукоять пистолета, торчащего из поясной кобуры, и кричал в адрес судьи «Ты — труп». Полицейские сумели оттащить его от арбитра.
Футболисты АЕК предпочли покинуть поле, заявив, что не собираются продолжать игру в условиях террора, матч не был доигран.
Решение по этому инциденту будет принято позже.
АЕК является лидером чемпионата Греции — в активе столичного клуба 54 очка. ПАОК отстает на два очка.
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