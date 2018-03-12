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Кадыров прояснил ситуацию с футболистами ЦСКА
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Кадыров считает, что журналисты посеяли панику из-за задержки рейса с футболистами ЦСКА 

RT на русском 12 марта 2018
Фото: ТАСС
Глава Чечни и почётный президент «Ахмата» Рамзан Кадыров прокомментировал информацию некоторых российских СМИ, согласно которой рейс с футболистами ЦСКА из Грозного в Москву был задержан из-за угрозы теракта.
«Пока некоторые СМИ продолжают сеять панику, футболисты ЦСКА уже зарегистрировались и производят посадку на рейс Грозный-Москва. Рядовая задержка рейса благодаря усилиям ретивых журналистов превратилась в «угрозу теракта», — приводит слова Кадырова «Чемпионат», написанные в Telegram.
Глава Чечни заявил, что задержки рейсов по разным причинам происходят во всём мире. Он также отметил, что в Чеченской республике терроризм полностью ликвидирован, и всё работает в штатном режиме.
В следующем сообщении Кадыров подтвердил, что самолёт с футболистами ЦСКА вылетел в Москву.
Ранее директор по связям с общественностью и информационной политике московского ЦСКА Сергей Аксёнов сообщил, что самолёт с армейской командой не смог вылететь вовремя из Грозного после матча 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
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