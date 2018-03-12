Кадыров прояснил ситуацию с футболистами ЦСКА

Кадыров считает, что журналисты посеяли панику из-за задержки рейса с футболистами ЦСКА

«Пока некоторые СМИ продолжают сеять панику, футболисты ЦСКА уже зарегистрировались и производят посадку на рейс Грозный-Москва. Рядовая задержка рейса благодаря усилиям ретивых журналистов превратилась в «угрозу теракта», — приводит слова Кадырова «Чемпионат», написанные в Telegram. Глава Чечни и почётный президент «Ахмата» Рамзан Кадыров прокомментировал информацию некоторых российских СМИ, согласно которой рейс с футболистами ЦСКА из Грозного в Москву был задержан из-за угрозы теракта.

Глава Чечни заявил, что задержки рейсов по разным причинам происходят во всём мире. Он также отметил, что в Чеченской республике терроризм полностью ликвидирован, и всё работает в штатном режиме.

В следующем сообщении Кадыров подтвердил, что самолёт с футболистами ЦСКА вылетел в Москву.