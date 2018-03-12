Футболист «Лацио» подрался с фанатами в самолете

Нани подрался в самолете с фанатами «Лацио»

Полузащитник "Лацио" Нани подрался с фанатом команды в самолете, сообщает Fotball Italia.

"Лацио" после в стречи 28 тура чемпионата Италии с "Кальяри" (2:2) возвращались в столицу рейсом одной из местных авиакомпаний. Вылет самолета был задержан на 20 минут из-за того, что болельщики, находившиеся на борту, начали критиковать Нани. Футболист набросился на одного из фанатов.

Конфликт был ликвидирован после вмешательства семи человек, включая персонал авиалиний. Фанат был пересажен в конец самолета.

"Лацио" спас ничью в матче с "Кальяри" благодаря голу Чиро Иммобиле на пятой добавленной минуте.