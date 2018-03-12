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Футболист «Лацио» подрался с фанатами в самолете
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Нани подрался в самолете с фанатами «Лацио» 

Газета.Ru 12 марта 2018
Фото: Лацио
Полузащитник "Лацио" Нани подрался с фанатом команды в самолете, сообщает Fotball Italia.
"Лацио" после в стречи 28 тура чемпионата Италии с "Кальяри" (2:2) возвращались в столицу рейсом одной из местных авиакомпаний. Вылет самолета был задержан на 20 минут из-за того, что болельщики, находившиеся на борту, начали критиковать Нани. Футболист набросился на одного из фанатов.
Конфликт был ликвидирован после вмешательства семи человек, включая персонал авиалиний. Фанат был пересажен в конец самолета.
"Лацио" спас ничью в матче с "Кальяри" благодаря голу Чиро Иммобиле на пятой добавленной минуте.
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