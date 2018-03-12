Глава шведского футбола назвал РФПЛ «кузницей кадров» для сборной страны

"Не буду лукавить, все шведские футболисты — Расмус Эльм, Понтус Вернблум, Андреас Гранквист — очень положительно отзываются о России. Они рассказывают про красивые города, русское гостеприимство и восхитительную природу", — заявил Нильссон. Президент Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон заявил о том, что чемпионат России стал отличной школой подготовки футболистов для сборной страны. Слова чиновника приводит ТАСС

"Все, кто играл в России, получили бесценный опыт и показывали высокий класс на международной арене. Россия стала своеобразной кузницей кадров для сборной Швеции, и я уверен, что опыт выступления в России поможет нашей сборной лучше подготовиться к играм на чемпионате мира, вашему менталитету и попробовать понять загадочную русскую душу", — добавил президент организации. Также глава шведского футбола заявил о том, что Россия помогает в подготовке скандинавской сборной.

В настоящее время в чемпионате России выступают футболиста сборной Швеции. За "Краснодар" играют защитник Гранквист и хавбек Виктор Классон

Ранее сообщалось, что базы сборных Дании, Швеции и Исландии, которые будут использовать команды на чемпионате мира — 2018, введут в эксплуатацию в апреле.