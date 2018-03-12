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Глава шведского футбола назвал РФПЛ «кузницей кадров»
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Глава шведского футбола назвал РФПЛ «кузницей кадров» для сборной страны 

Газета.Ru 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
Президент Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон заявил о том, что чемпионат России стал отличной школой подготовки футболистов для сборной страны. Слова чиновника приводит ТАСС.
"Не буду лукавить, все шведские футболисты — Расмус Эльм, Понтус Вернблум, Андреас Гранквист — очень положительно отзываются о России. Они рассказывают про красивые города, русское гостеприимство и восхитительную природу", — заявил Нильссон.
Также глава шведского футбола заявил о том, что Россия помогает в подготовке скандинавской сборной.
"Все, кто играл в России, получили бесценный опыт и показывали высокий класс на международной арене. Россия стала своеобразной кузницей кадров для сборной Швеции, и я уверен, что опыт выступления в России поможет нашей сборной лучше подготовиться к играм на чемпионате мира, вашему менталитету и попробовать понять загадочную русскую душу", — добавил президент организации.
В настоящее время в чемпионате России выступают футболиста сборной Швеции. За "Краснодар" играют защитник Гранквист и хавбек Виктор Классон.
Ранее сообщалось, что базы сборных Дании, Швеции и Исландии, которые будут использовать команды на чемпионате мира — 2018, введут в эксплуатацию в апреле.
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