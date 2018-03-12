АЕК пожалуется в ФИФА на российского бизнесмена

Греческий клуб пожалуется в ФИФА на сорвавшего матч российского бизнесмена

АЕК отправит в ФИФА и УЕФА жалобы на ПАОК из-за инцидента с угрозами в адрес судьи от российского бизнесмена Ивана Саввиди в матче чемпионата Греции , сообщает ТАСС

Ранее сообщалось, что Саввиди, который является владельцем ПАОК спустился на поле с трибун. Фотографы встречи засняли его с огнестрельным оружием.

Саввиди угрожал одному из руководителей АЕК Василису Димитриадису, произнеся в его адрес фразу "теперь ты — мертвец". Несмотря на возражения со стороны капитана ПАОКа Виейриньи, президент команды увел игроков в раздевалку.

Саввиди был президентом "Ростова" с 2002 по 2005 год. С 2006 по 2008 год он возглавлял другой ростовский клуб — СКА. В 2012 году Саввиди стал владельцем ПАОКа.