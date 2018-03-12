Экс-игрок «Ливерпуля» плюнул в болельщика «МЮ» и его дочь

Экс-футболист «Ливерпуля» плюнул в болельщика «Манчестер Юнайтед» и его дочь

Бывший футболист "Ливерпуля" и эксперт английского телеканала Джейми Каррагер плюнул в болельщика "Манчестер Юнайтед" и его 14-летнюю дочь после очного матча между клубами в АПЛ, в котором 2:1 со счетом 2:1. Об этом сообщает Mirror.

После игры болельщик "Манчестер Юнайтед", поравнявшись на своей машине с автомобилем Каррагера, кричал ему: "Джейми, 2:1".

В ответ Каррагер открыл окно и плюнул в машину болельщика. По словам фаната, плевок Каррагера попал в лицо его 14-летней дочери.

Каррагер позже принес извинения, однако телеканал Sky Sports назвал поведение экс-игрока "Ливерпуля" неприемлемым и пообещал обсудить продолжение сотрудничества.