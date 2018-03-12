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В Грозном Акинфеев учился водить автобус
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Во время задержки рейса ЦСКА из Грозного Акинфеев учился водить автобус 

Газета.Ru 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
Вратарь футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев во время задержки рейса из Грозного учился водить автобус, где московская команда проводила матч 22-го тура чемпионата России с местным "Ахматом", сообщает RT.
"Всем, кто переживал за нас в связи с задержкой вылета, сообщаем: полчаса назад команда успешно приземлилась в Москве.
А время, проведенное у входа в аэропорт в Грозном, мы потратили с пользой! Например, Акинфеев почти научился водить автобус", — говорится в сообщении ЦСКА.
Обратный рейс в Москву, который был запланирован в тот же день, был задержан на несколько часов из-за проведения антитеррористических учений с участием служб около аэропорта в столице Чечни.
Встреча ЦСКА и "Ахмата" состоялась 11 марта в Грозном и завершилась победой армейцев со счетом 3:0.
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