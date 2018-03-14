Месси забил свой самый быстрый гол в карьере в матче ЛЧ с «Челси»

Аргентинский форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против лондонского «Челси» забил свой самый быстрый гол в карьере. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Woah! What a Goal By Messi though the opening & First Goal for Barca#BarcaChelsea pic.twitter.com/JaJYID2LQl— Vaibhav Kaushik (@Vaibhav09680528) 14 марта 2018 г.

Месси поразил ворота Тибо Куртуа спустя две минуты восемь секунд после стартового свистка, нанеся удар с острого угла. Этот гол стал самым быстрым в карьере 30-летнего форварда учитывая как матчи за клуб, так и встречи в составе сборной Аргентины.

Ранее сообщалось, что дубль Килиана Мбаппе помог ПСЖ в меньшинстве обыграть «Анже» в матче 31-го тура Лиги 1.