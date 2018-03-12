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Блаттер собирается приехать на ЧМ-2018
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Блаттер собирается приехать на ЧМ-2018 

Спорт-Экспресс 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер прервал молчание и дал эксклюзивное интервью "СЭ", в котором сделал ряд громких заявлений. В частности Блаттер пообещал, что приедет на чемпионат мира-2018 по личному приглашению Президента России Владимира Путина.
— У меня есть приглашение от главы вашего государства. Посмотрим, как в итоге получится — пригласят меня на начало турнира или на финал. Я же не могу требовать и говорить, что хочу побывать там-то и там-то. Приеду как личный гость президента Владимира Владимировича (старательно произносит с русским акцентом. — Прим. А. Б.).
— Кстати, а имя вашего отца…
— Я — Йозеф Йозефович (улыбается).
— Вы сможете приехать только как частное лицо.
— Поеду не как частное лицо. А как экс-президент ФИФА — пусть меня и отстранили на время.
Напомним, матчи чемпионата мира-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Игра открытия турнира и финал будут сыграны на стадионе "Лужники" в Москве.
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