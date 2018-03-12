В Польше отреагировали на информацию о бойкоте ЧМ-2018

В Федерации футбола Польши отреагировали на информацию британских СМИ о возможном бойкоте чемпионата мира 2018 в России со стороны высокопоставленных лиц.
«Мы крайне удивлены содержанием статьи и никогда не заявляли о намерениях, описанных в ней», — приводит слова представителя пресс-службы Федерации футбола Польши «Чемпионат».
В пресс-службе отметили, что никто из представителей британского издания, опубликовавшего статью, не контактировал с ними.
Ранее бывший главный тренер национальной команды России по футболу Борис Игнатьев прокомментировал информацию о том, что власти Великобритании могут обсудить с союзниками возможность бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года.