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Черышев вошел в расширенный состав на игру с бразильцами
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Черышев вошел в расширенный состав сборной России на игры с бразильцами и французами 

ТАСС 12 марта 2018
Фото: EPA
Полузащитник испанского "Вильярреала" Денис Черышев включен в расширенный состав сборной России по футболу на ближайшие контрольные матчи с командами Бразилии и Франции. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
Встреча с бразильцами пройдет 23 марта на московском стадионе "Лужники", с французами — 27 марта на арене "Санкт-Петербург".
Сборная России продолжает подготовку к домашнему чемпионату мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля. Команда Станислава Черчесова выступит в группе А вместе со сборными Саудовской Аравии (14 июня, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).
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