Сборная Бразилии огласила заявку на матч с Россией

Главный тренер сборной Бразилии Тите огласил заявку национальной команды на товарищеские матчи с командами России (23 марта) и Германии (27 марта).
Голкиперы: Алиссон («Рома»), Нето («Валенсия»), Эдерсон («Манчестер Сити»); Защитники: Марсело («Реал»), Родриго Кайо («Сан-Паулу»), Жеромель («Гремио»), Дани Алвес, Маркиньос, Тьяго Силва (все — «ПСЖ»), Миранда («Интер»), Филипе Луис («Атлетико»), Фагнер («Коринтианс»); Полузащитники: Касемиро («Реал»), Фред («Шахтёр»), Фернандиньо («Манчестер Сити»), Андерсон Талиска («Бешикташ»), Паулиньо («Барселона»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»), Ренато Аугусто («Бэйцзин Гоань»), Виллиан («Челси»); Нападающие: Дуглас Коста («Ювентус»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Виллиан Жозе («Реал Сосьедад»), Тайсон («Шахтёр»).