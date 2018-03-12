Сборная Бразилии огласила заявку на матч с Россией

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Кокорин получил травму в начале матча с «РБ Лейпциг» и в слезах покинул поле

Орлов: сказал Фурсенко, что Манчини позорит «Зенит»

С. Ерёменко отказался играть за Финляндию, его могут вызвать в сборную России