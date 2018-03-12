Лидер сборной Исландии рискует пропустить ЧМ-2018

Полузащитник «Эвертона» и лидер сборной Исландии Гильфи Сигурдссон получил серьезную травму колена в матче с «Брайтоном» (2:0).

Как сообщает Liverpool Echo, повреждение может оказаться серьезным. Речь идет о порванных связках колена. Вероятнее всего, Сигурдссон пропустит остаток сезона.

Кроме того, под вопросом теперь находится его участие в ЧМ-2018. Сегодня игрок пройдет углубленное медобследование, которое определит серьезность травмы.

В нынешнем сезоне хавбек «ирисок» в 33-х матчах забил шесть голов и сделал пять ассистов.