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Лидер сборной Исландии рискует пропустить ЧМ-2018
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Лидер сборной Исландии рискует пропустить ЧМ-2018 

LiveSport.Ru 12 марта 2018
Фото: LiveSport.Ru
Полузащитник «Эвертона» и лидер сборной Исландии Гильфи Сигурдссон получил серьезную травму колена в матче с «Брайтоном» (2:0).
Как сообщает Liverpool Echo, повреждение может оказаться серьезным. Речь идет о порванных связках колена. Вероятнее всего, Сигурдссон пропустит остаток сезона.
Кроме того, под вопросом теперь находится его участие в ЧМ-2018. Сегодня игрок пройдет углубленное медобследование, которое определит серьезность травмы.
В нынешнем сезоне хавбек «ирисок» в 33-х матчах забил шесть голов и сделал пять ассистов.
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