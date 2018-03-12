Чемпионат Греции по футболу прервут из-за Саввиди

СМИ: чемпионат Греции по футболу будет прерван из-за инцидента на матче ПАОКа

Чемпионат Греции по футболу будет приостановлен из-за инцидента с президентом ПАОКа Иваном Саввиди . Об этом сообщает портал ert.gr со ссылкой на источники в министерстве спорта.

В воскресенье матч 25-го тура чемпионата Греции между клубами ПАОК и АЕК в Солониках был прерван. Саввиди вышел на поле после того, как рефери встречи отменил гол его клуба из-за офсайда, по словам очевидцев, Саввиди угрожал судье и требовал засчитать гол. На фотографиях, распространенных СМИ, видно, что на ремне у президента ПАОКа была кобура с предметом, похожим на пистолет, игроки АЕКа отказались доигрывать матч из-за угрозы своей безопасности. Через час после того, как игроки покинули поле судья принял решение засчитать гол.

Однако в турнирной таблице, опубликованной на официальном сайте чемпионата Греции, изменений не произошло — идущий вторым ПАОК имеет в своем активе 52 очка, как и до 25-го тура, на счету АЕК 54 очка. В случае победы ПАОК сместил бы АЕК с первой строчки.