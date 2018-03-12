Игрок «Зенита» Маммана пропустит 9 месяцев из-за травмы

Футболист «Зенита» Маммана пропустит шесть-девять месяцев из-за травмы

В воскресенье аргентинский футболист получил травму во время матча 22-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:0). Обследование выявило у Мамманы субтотальное повреждение передней крестообразной связки. Отмечается, что в ближайшее время 22-летний игрок будет прооперирован.

Маммана перешел в "Зенит" летом 2017 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 26 матчей в различных турнирах, отметившись одной результативной передачей. После 22 туров "Зенит" в турнирной таблице чемпионата России с 39 очками занимает пятое место.