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Игрок «Зенита» Маммана пропустит 9 месяцев из-за травмы
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Футболист «Зенита» Маммана пропустит шесть-девять месяцев из-за травмы 

ТАСС 12 марта 2018
Фото: ТАСС
Защитник санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Эмануэль Маммана пропустит от шести до девяти месяцев из-за травмы. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
В воскресенье аргентинский футболист получил травму во время матча 22-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:0). Обследование выявило у Мамманы субтотальное повреждение передней крестообразной связки. Отмечается, что в ближайшее время 22-летний игрок будет прооперирован.
Маммана перешел в "Зенит" летом 2017 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 26 матчей в различных турнирах, отметившись одной результативной передачей. После 22 туров "Зенит" в турнирной таблице чемпионата России с 39 очками занимает пятое место.
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