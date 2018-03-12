Черчесов рассказал о задачах на контрольные матчи

Черчесов рассказал об основных задачах сборной России на контрольные матчи с Бразилией и Францией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, какие задачи стоят перед командой в контрольных матчах со сборными Бразилии и Франции.

«Мы уже слышали перед играми с Аргентиной и Испанией, что сложно рассчитывать на победу. Нам не нравится, что в нас не верят до конца. Наша задача — приобретать симпатии болельщиков своей работой. Я ещё тогда говорил, что хотя Аргентина забила один мяч из офсайда, на один гол наиграла. С испанцами всё уже было по-другому. Нам надо не делать полшага назад, а отталкиваться от этих встреч. Убеждён, что нам это удастся в каких-то моментах», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что в спорте результат всегда имеет значение.

Контрольные матчи со сборными Бразилии и Франции состоятся 23 и 27 марта соответственно.

Ранее он прокомментировал травму Неймара перед контрольным матчем между сборными России и Бразилии.