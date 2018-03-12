Ещё
Черчесов рассказал о задачах на контрольные матчи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Черчесов рассказал об основных задачах сборной России на контрольные матчи с Бразилией и Францией 

RT на русском 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, какие задачи стоят перед командой в контрольных матчах со сборными Бразилии и Франции.
«Мы уже слышали перед играми с Аргентиной и Испанией, что сложно рассчитывать на победу. Нам не нравится, что в нас не верят до конца. Наша задача — приобретать симпатии болельщиков своей работой. Я ещё тогда говорил, что хотя Аргентина забила один мяч из офсайда, на один гол наиграла. С испанцами всё уже было по-другому. Нам надо не делать полшага назад, а отталкиваться от этих встреч. Убеждён, что нам это удастся в каких-то моментах», — сказал Черчесов на пресс-конференции.
Он подчеркнул, что в спорте результат всегда имеет значение.
Контрольные матчи со сборными Бразилии и Франции состоятся 23 и 27 марта соответственно.
Ранее он прокомментировал травму Неймара перед контрольным матчем между сборными России и Бразилии.
RT на русском: последние новости
Футболист ЦСКА Вернблум рассказал, за что Акинфеев получает деньги Кокорин получил травму в матче с «РБ Лейпциг» и в слезах покинул поле Орлов сказал Фурсенко, что Манчини позорит «Зенит»
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России9
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста1
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение