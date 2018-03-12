Манчини вступил в конфликт в инстаграме

Тренер «Зенита» обругал болельщика

Залепухин опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором «послал» тренера на итальянском. Он отметил на записи Манчини и сопроводил публикацию хэштегами #manciniout, #манчиниаут и нецензурным хэштегом на русском языке.

Манчини заметил публикацию и написал в комментариях: «Tu e tua sorella» (с итальянского «Ты и твоя сестра»).

«Реакции, конечно же, не ожидал. <…> Агрессия с его стороны насмешила и даже обрадовала. Не знаю уж, лично Манчини это дело написал, или его smm-щик, но если сам тренеришка, то теперь хоть за что-то могу его уважать», — сказал болельщик, добавив, что сестры у него нет. По словам Залепухина, свой пост он опубликовал, так как «после 90 минут унылейшего футбола и не самых умелых действий местных стюардов и службы безопасности на выходе» он начал думать о «будущем этого чемпионата исключительно в черно-белых тонах».

Негативные эмоции у Залепухина вызвала выездная игра «Зенита» с «Ростовом», закончившаяся со счетом 0:0. После этого матча петербургская команда опустилась на пятое место в турнирной таблице.

По данным Sports.ru, после инцидента представители «Зенита» подчеркнули, что клуб уважает как своих болельщиков, так и главного тренера «и призывает всех быть взаимовежливыми».