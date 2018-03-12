Тренер «Ромы» поделился ожиданиями от матча с «Шахтером»

"У всех нас одна цель — пройти дальше. Сделать это сможем, только если будем работать сообща. Когда Джеко в форме, он способен делать удивительные вещи, забивать мячи и создавать голевые моменты для других, как в первой игре. Наставник "Ромы" Эусебио Ди Франческо прокомментировал предстоящий матч против "Шахтера".

Конечно, нам противостоит сильный соперник. Но мы хотим пройти дальше. Если будем играть только один тайм, этого не произойдет. Мы должны играть раскованно и показать стремление создавать остроту. У нас одно на уме: владеть мячом и доставлять проблемы сопернику.

Если завтра мы сможем сыграть так же, как против "Наполи", это будет означать для нас широкий шаг вперед. Особенно с психологической точки зрения. Мы покажем, что стали чуть стабильнее" — приводит слова Ди Франческо Football Italia.

Поединок между "Ромой" и "Шахтером" состоится завтра в 22:45 по московскому времени. Первая игра закончилась победой "горняков" (2:1).