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Болельщикам «Спартака» запретили баннер в память о Табакове
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Фанатам «Спартака» запретили пронести на стадион баннер в память о Табакове 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Болельщики "Спартака" не смогли пронести на стадион в Казани посвященный Олегу Табакову баннер, сообщает «Р-Спорт».
Инцидент произошел перед матчем 23-го тура чемпионата России по футболу, где красно-белые играли с "Рубином".
"Баннер был запрещен к проносу на «Казань-Арену» из-за того, что на него не было правильно оформленных документов", — рассказал источник агенства.
Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни после продолжительной болезни.
Матч «Рубин» — «Спартак» завершился со счетом 1:2.
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