Болельщикам «Спартака» запретили баннер в память о Табакове

Фанатам «Спартака» запретили пронести на стадион баннер в память о Табакове

Инцидент произошел перед матчем 23-го тура чемпионата России по футболу, где красно-белые играли с "Рубином"

"Баннер был запрещен к проносу на «Казань-Арену» из-за того, что на него не было правильно оформленных документов", — рассказал источник агенства.

Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни после продолжительной болезни.

Матч «Рубин» — «Спартак» завершился со счетом 1:2.