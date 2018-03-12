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МИД РФ выступил с официальным заявлением относительно возможного бойкота Великобританией ЧМ-2018 по футболу
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МИД РФ выступил с официальным заявлением относительно возможного бойкота Великобританией ЧМ-2018 по футболу 

RT на русском 12 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
МИД России выступил с официальным заявлением относительно возможного бойкота Великобританией чемпионата мира 2018 года в России. «Мы неоднократно предупреждали: перед началом Чемпионата мира по футболу в России западные СМИ развернут полномасштабную медиа-кампанию с целью дискредитации России и подрыва доверия к ней, как к хозяйке этого спортивного мероприятия», — написано в заявлении МИД.
Отмечается, что особо активно себя ведут англичане, которые не могут простить России получение права проведения мундиаля.
В сообщении подчёркивается, что британские СМИ активно тиражируют призывы о бойкоте предстоящего Кубка мира. «Такие предложения поступают не только от журналистов, но и от официальных лиц. Поводом же стало отравление С. В. Скрипаля, расследование которого не только ещё не завершено, а, по сути, ещё и не начиналось. Это, однако, не помешало британским политикам уже сейчас сделать вывод о причастности к делу России, которую теперь следует наказать, например, отказавшись от поездки на Чемпионат мира».
В МИД заявляют, что аналогичный заказ отрабатывают и в Германии.
«Крупнейшая немецкая бульварная газета «Бильд» решила «узнать» у футболистов своей сборной, а стоит ли вообще ехать в Россию? К чести опрошенных изданием спортсменов, спонсоров футбольной сборной и официальных лиц — они на провокацию не поддались».
МИД подчёркивает, что спорт в целом и футбол в частности призваны объединять людей разных религий и национальностей, дарить им позитивные эмоции и радость.
Ранее главный тренер сборной Германии по футболу призвал не превращать ЧМ-2018 в инструмент политики.
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