МИД РФ выступил с официальным заявлением относительно возможного бойкота Великобританией ЧМ-2018 по футболу

МИД России выступил с официальным заявлением относительно возможного бойкота Великобританией чемпионата мира 2018 года в России. «Мы неоднократно предупреждали: перед началом Чемпионата мира по футболу в России западные СМИ развернут полномасштабную медиа-кампанию с целью дискредитации России и подрыва доверия к ней, как к хозяйке этого спортивного мероприятия», — написано в заявлении МИД.

Отмечается, что особо активно себя ведут англичане, которые не могут простить России получение права проведения мундиаля.

В сообщении подчёркивается, что британские СМИ активно тиражируют призывы о бойкоте предстоящего Кубка мира. «Такие предложения поступают не только от журналистов, но и от официальных лиц. Поводом же стало отравление С. В. Скрипаля, расследование которого не только ещё не завершено, а, по сути, ещё и не начиналось. Это, однако, не помешало британским политикам уже сейчас сделать вывод о причастности к делу России, которую теперь следует наказать, например, отказавшись от поездки на Чемпионат мира».

В МИД заявляют, что аналогичный заказ отрабатывают и в Германии.

«Крупнейшая немецкая бульварная газета «Бильд» решила «узнать» у футболистов своей сборной, а стоит ли вообще ехать в Россию? К чести опрошенных изданием спортсменов, спонсоров футбольной сборной и официальных лиц — они на провокацию не поддались».

МИД подчёркивает, что спорт в целом и футбол в частности призваны объединять людей разных религий и национальностей, дарить им позитивные эмоции и радость.

Ранее главный тренер сборной Германии по футболу призвал не превращать ЧМ-2018 в инструмент политики.