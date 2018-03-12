Грекам пригрозили футбольной изоляцией из-за россиянина с пистолетом

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность отстранения сборной Греции от участия в международных соревнованиях. Об этом сообщает журналист «Би-Би-Си» Ричард Конвэй в своем Twitter-аккаунте.

>> Российский бизнесмен с оружием прервал матч в Греции «В ФИФА говорят, что Греция может быть дисквалифицирована, если местное правительство не примет мер по устранению всех типов насилия, которые гарантируют безопасность во время проведения национальных соревнований», — написал Конвэй.

Это сообщение появилось после того, как российский бизнесмен Иван Саввиди , владеющий греческим клубом ПАОК, выбежал на поле во время игры с АЕКом. Он был недоволен работой судьи и угрожал ему, при этом на его ремне висел пистолет в кобуре, до которого предприниматель периодически дотрагивался.

В результате чемпионат Греции был временно приостановлен, а полиция выдала ордер на арест Саввиди. Согласно законам страны, никто не имеет права проносить на стадион огнестрельное оружие. Тем не менее его задержание связано именно со срывом матча.