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«Гамбург» сменил главного тренера
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Главный тренер «Гамбурга» уволен после двух месяцев работы в клубе 

Газета.Ru 13 марта 2018
Фото: HSV
Руководство "Гамбурга" официально объявило об увольнении Бернда Холлербаха с поста главного тренера команды, сообщает "Советский спорт".
По информации пресс-службы клуба, данное решение было принято после разгромного поражения в гостевом матче с "Баварией" со счетом 0:6.
Холлербах возглавил "Гамбург" в конце января 2018 года. Под его руководством команда провела семь матчей, четыре из которых проиграла, и еще трижды сыграла вничью.
Отмечается, что исполняющим обязанности главного тренера станет Кристиан Титц, который ранее работал с молодежной командой "Гамбурга".
По итогам 26-ти туром "черно-синие" занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в своем активе 18 очков. За всю историю Бундеслиги "Гамбург" ни разу не вылетал из высшего дивизиона.
Ранее сообщалось, что "Бавария" разгромила "Гамбург" в матче 26-го тура чемпионата Германии со счетом 6:0.
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