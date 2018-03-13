«Гамбург» сменил главного тренера

Главный тренер «Гамбурга» уволен после двух месяцев работы в клубе

Руководство "Гамбурга" официально объявило об увольнении Бернда Холлербаха с поста главного тренера команды, сообщает "Советский спорт"

По информации пресс-службы клуба, данное решение было принято после разгромного поражения в гостевом матче с "Баварией" со счетом 0:6.

Холлербах возглавил "Гамбург" в конце января 2018 года. Под его руководством команда провела семь матчей, четыре из которых проиграла, и еще трижды сыграла вничью.

Отмечается, что исполняющим обязанности главного тренера станет Кристиан Титц, который ранее работал с молодежной командой "Гамбурга".

По итогам 26-ти туром "черно-синие" занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в своем активе 18 очков. За всю историю Бундеслиги "Гамбург" ни разу не вылетал из высшего дивизиона.

Ранее сообщалось, что "Бавария" разгромила "Гамбург" в матче 26-го тура чемпионата Германии со счетом 6:0.