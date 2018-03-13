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Кан: Акинфеев мог стать лучшим вратарем мира
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Кан: Акинфеев мог стать лучшим вратарем мира 

Газета.Ru 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
Бывший вратарь "Баварии" и сборной Германии по футболу Оливер Кан выразил свое отношение к голкиперу ЦСКА и национальной команды России Игорю Акинфееву.
"Выделить из российской школы вратарей могу только Игоря Акинфеева. Я много лет назад пророчил, что он может стать лучшим вратарем мира, так как у него есть все качества для этого. Но, к сожалению, ему пока не удалось реализовать весь свой потенциал. У Акинфеева не совсем получается выйти на более высокий уровень. Ожидания от игры Игоря на больших международных турнирах пока не оправдались — я ждал от него большего", — цитирует Кана газета "Известия".
Он также поделился мнением, почему Акинфеев, которого ранее сравнивали Мануэлем Нойером, не смог добиться такого же успеха, как немецкий голкипер.
"Насколько помню, у Акинфеева всегда были маленькие ошибки. Эти ошибки чаще всего имеют психологический оттенок, нежели физический. Физические качества у него в полном порядке, как у вратаря высокого уровня. Считаю, что у него еще есть шанс вписать свое имя в историю. Для этого он должен безукоризненно отыграть на ЧМ-2018", — заключил Кан.
Ранее сообщалось, что Акинфеев был вызван в национальную сборную для участия в товарищеских матчах с Бразилией и Францией.
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