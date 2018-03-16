Футболисты ЦСКА обыграли французов

Московский клуб ЦСКА прошел в четвертьфинал футбольной Лиги Европы, одержав победу над французским «Лионом». Об этом сообщает ТАСС.
ЦСКА стал единственным российским клубом, сумевшим добраться до этого этапа турнира.
Ответный матч 1/8 финала, который проходил во Франции 15 марта, завершился со счетом 3:2. Первый матч, состоявшийся за неделю до этого в Москве, ЦСКА выиграл со счетом 1:0.
В ответном матче игроки ЦСКА забили первыми, на 39-й минуте это сделал Александр Головин.
Тренер Виктор Гончаренко после победы заявил, что «ребята умеют собраться и выдать хорошую игру».
«Думаю, что мы были сегодня великолепны, нельзя скупиться на похвалу команде, учитывая все наши трудности», — подчеркнул он.
Пятнадцатого марта ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы провели «Локомотив» и «Зенит». Они уступили по сумме двух встреч испанскому «Атлетико» (1:8) и немецкому «Лейпцигу» (2:3) соответственно.