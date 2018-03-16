Футболисты ЦСКА обыграли французов

ЦСКА вышел в 1/4 финала Лиги Европы

Московский клуб ЦСКА прошел в четвертьфинал футбольной Лиги Европы, одержав победу над французским «Лионом». Об этом сообщает ТАСС.

ЦСКА стал единственным российским клубом, сумевшим добраться до этого этапа турнира.

Ответный матч 1/8 финала, который проходил во Франции 15 марта, завершился со счетом 3:2. Первый матч, состоявшийся за неделю до этого в Москве, ЦСКА выиграл со счетом 1:0.

В ответном матче игроки ЦСКА забили первыми, на 39-й минуте это сделал Александр Головин

«Думаю, что мы были сегодня великолепны, нельзя скупиться на похвалу команде, учитывая все наши трудности», — подчеркнул он. Тренер Виктор Гончаренко после победы заявил, что «ребята умеют собраться и выдать хорошую игру».