Хайнкес установил рекорд Лиги чемпионов

Хайнкес — первый тренер, одержавший 11 побед подряд в Лиге чемпионов

"Бавария" обыграла "Бешикташ" со счетом 3:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Как сообщает официальный сайт УЕФА, эта победа стала 11-й подряд в турнире для 72-летнего наставника мюнхенцев Юппа Хайнкеса. Ранее никому из тренеров не удавалась столь продолжительная выигрышная серия в Лиге чемпионов.

В прошлом два тренера одерживали десять побед подряд в турнире. Это Луи ван Гал ("Барселона" и "Бавария", май 2000-го — сентябрь 2009-го) и Карло Анчелотти "Реал" , апрель 2014-го — февраль 2015-го).

Победная серия Хайнкеса началась в сезоне-2012/13, когда "Бавария" выиграла пять матчей подряд со стадии 1/4 финала. В октябре 2017 года он вернулся в мюнхенскую команду, заменив Анчелотти. После этого "Бавария" одержала шесть подряд кряду в главном европейском клубном турнире.