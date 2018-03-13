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В Ростове к началу ЧМ-2018 установят скульптуру волка «Забиваки»
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В Ростове к началу ЧМ-2018 установят скульптуру волка «Забиваки» 

Газета.Ru 13 марта 2018
Фото: Газета.Ru
В Ростове-на-Дону к началу чемпионата мира по футболу установят скульптуру официального талисмана первенства волка Забиваки. Об этом сообщили в управлении по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации города, передает ТАСС.
"На территории города Ростова-на-Дону к чемпионату мира по футболу будут установлены арт-объекты «Стелла», «Арка», «RUSSIA 2018», «РОСТОВ-НА-ДОНУ», объемные композиции c изображением официального талисмана игр — волка «Забиваки», — сказали в управлении.
Также отмечается, что в городских парках культуры и отдыха будет высажено около 20 тысяч цветов, которые украсят 115 клумб, 14 альпийских горок, 147 напольных цветочных ваз. В парке культуры и отдыха имени М. Горького уложат плитку, установят садово-парковые диваны и лавки.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Во время ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону сыграют сборные Бразилии и Швейцарии, Уругвая и Саудовской Аравии, Южной Кореи и Мексики, Исландии и Хорватии, а также состоится один их матчей 1/8 финала.
Ранее сообщалось, что стартовал второй период второго этапа продаж билетов на ЧМ-2018.
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