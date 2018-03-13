«Слуцкий похож на большого Тома Хэнкса». Что пишут о нашем тренере в Голландии

«Чемпионская формула Слуцкого» Рассказываем, как на назначение российского тренера отреагировали в Голландии, и что думают болельщики «Халла» об уходе Слуцкого

Голландское издание VI обстоятельно подошло к вопросу и рассказало местному читателю о неизменном рецепте, с которым Леонид Слуцкий добивался успеха в ЦСКА.

Автор колонки отмечает прагматичность специалиста: «Слуцкому полюбилась схема 4-2-3-1, но стиль игры менялся от матча к матчу. На внутренней арене ЦСКА старался забивать голы, руководствуясь чёткой структурой. С сильными соперниками „армейцы“ были прагматичны и играли длинными забросами на форвардов. Для варианта оборонительной игры Слуцкий использовал схему 4-4-2, где атакующий полузащитник и форвард были выдвинуты вперёд. В атакующем варианте четыре игрока передней линии оказывали давление на соперника, а их позиции зависели больше от того, где находится мяч, нежели соперник.

В последние годы ЦСКА под руководством Слуцкого стало труднее справляться с контратаками: центральные защитники Игнашевич и братья Березуцкие были уже не такими быстрыми. В результате российский топ-клуб стал более уязвим при диагональных пасах и особенно часто попадался в ловушку офсайда. Тем не менее, игра ЦСКА при Слуцком была более чем стабильной.

«Всё это делает назначение Слуцкого в «Витесс» ещё более интересным. Российская чемпионская формула, похоже, не работает в английских реалиях. Посмотрим, получится ли её внедрить в Эредивизии», — пишет автор колонки. «Хватай велик и наслаждайся видами и вафлями!» Учитывая успех в России, продолжение карьеры за рубежом было более чем логичным для Слуцкого. Но первое приключение в „Халле“ обернулось провалом. Специалист был выставлен на улицу в начале декабря. В Чемпионшипе Слуцкий пытался применить свой российский рецепт успеха. В схеме 4-2-3-1 Фрейзер Кэмпбелл был оттянутым форвардом в связке с Абелем Эрнандесом, как когда-то Вангер Лав играл в связке с Сейду Думбия. Но проблема в том, что по ходу сезона Эрнандес получил травму. В итоге тренеру пришлось играть по схеме 3-4-3, в стиле Антонио Конте. (прим. „Чемпионата“ — Да, так действительно написано в оригинале.) Тактика, которую, возможно, он скопировал у итальянца во время стажировки в „Челси“. Тем не менее, стабильности Конте в „Халле“ Слуцкого мы так и не увидели».

В Нидерландах, судя по всему, болельщики с оптимизмом встретили назначение российского тренера. Некоторые, не очень знакомые с работой Леонида Викторовича, начали с внешности.

René Dikhoff: — Мне кажется, или Слуцкий похож на большого Тома Хэнкса

Turbo: Это тот самый парень, который не может спокойно сидеть на стуле?

Willem Gerrits: — Неужели людям больше нечем заняться, кроме как поливать грязью «Витесс», потому что в клубе российское руководство? Если бы русские пришли в один из топ-клубов, никто бы и слова не сказал, и все были бы довольны. Сказали бы, что пришло время всё поменять, и что все также ждут хорошего вратаря.

Ed Otten: — Хорошо, что его назначили. В голландском футболе назревают перемены. Традиции голландского футбола — не священная догма, по которой все тренеры должны быть воспитанниками топ-звёзд национальной лиги.

Конечно, все сейчас возьмутся защищать наши правила. Методы Слуцкого можно и нужно подвергать сомнению, чтобы он развеял эти сомнения — футбол от этого только выиграет.

Boy Kaaij: — Он может оказаться отличным тренером для нас. И нет ничего плохого в том, что пришёл иностранец. Но, думаю, приглашал его не технический директор ван Хинтум, а российские владельцы клуба.

Bjorn: — «Челси» — Абрамович (русский) — «Витесс» — Слуцкий (русский). Он заберёт немало нефтедолларов из бюджета «Витесса», вот уж в чём не сомневаюсь.

Mark: — Ждём новых арендованных игроков из «Челси», ведь Слуцкий дружит с Абрамовичем.

Koesman1892: — Дайте ему большую метлу, и пусть немедленно принимается разгребать помойку за Хенком Фразером.

amberloyal: — Удачи с новой командой. Но Слуцкий в Англии, конечно, не потянул: слабые приобретения, плюс трое слабых ребят из «Челси».

WiltsTiger: — С такими ограниченными ресурсами и немотивированными игроками мало что сделаешь.

BigBillyBilly — Удачи Леониду Слуцкому. Очень жаль, что у него не получилось. Забавно, но у него были проблески в атакующей игре, и с ним мы смогли бы удержаться в лиге — а теперь уже появляются сомнения.

Rob H: — Удачи Леониду от всех болельщиков «Халла», всего самого лучшего в Нидерландах. Хватай велик и наслаждайся видами и вафлями! Болельщикам «Витесса»: берегите Леонида, он стал легендой «Халла» — очень хороший парень, который заслуживает успеха.