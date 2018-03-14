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Моуринью обвинили в получении «кровавых» денег из России
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Моуринью обвинили в получении «кровавых» денег из России 

Lenta.ru 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Член парламента Великобритании от округа Рондда Крис Брайант осудил решение главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сотрудничать с российским телеканалом RT в качестве эксперта во время чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщает The Independent.
«На мой взгляд, это кровавые деньги, которые будут выплачены напрямую из российской государственной казны», — заявил Брайант.
Парламентарий выступил с этими словами на фоне скандала с отравлением разведчика-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери. Британские власти рассматривают вариант бойкота чемпионата, если Москва окажется причастна к отравлению.
2 марта стало известно, что что Моуринью приедет в Москву, чтобы участвовать в спецвыпусках канала RT, посвященных ЧМ-2018. Специалист будет делиться со зрителями экспертным мнением и прогнозами результатов матчей турнира. По информации The Times, за пять дней работы экспертом португалец получит один миллион фунтов стерлингов (около 78 миллионов рублей). Ради предложения RT Моуринью отклонил приглашения британских телекомпаний Би-би-си и ITV.
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