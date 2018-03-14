Российский фанат «пропал» в немецкой тюрьме

Мать арестованного во Франции российского фаната Павла Косова рассказала «Чемпионату», что не знает, в чем обвиняют ее сына.

Косов, направлявшийся в испанский Бильбао на матч «Спартака» с местным футбольным клубом, был задержан в Германии еще в феврале. С тех пор о его судьбе ничего не было известно. Лишь два дня назад прокуратура Марселя сообщила о его экстрадиции во Францию и аресте по делу о беспорядках во время Чемпионата мира по футболу 2016 года.

По словам матери россиянина, французская прокуратура врет о суде над сыном, так как даже его адвокат, еще не добравшийся до Марселя, не знает, какие обвинения предъявлены Косову.

Ирина Косова рассказала, что 20 февраля сын написал ей, что ждет пересадки в Кельне , позвонил на следующий день и перестал выходить на связь, а затем его друзья рассказали ей о задержании.

«С тех пор я не могу его найти», — сообщила она.

Женщина позвонила в немецкое консульство, где ей ответили, что ничего не знают. Тогда Косова сообщила дипломатам о плохом здоровье сына, а именно проблемах с сердцем.

«Если умрет — узнаете сразу!» — «успокоили» ее сотрудники консульства.

После этого матери позвонил офицер безопасности Алексей Рыдченко и сообщил имя переводчицы сына, а друзья Павла смогли узнать номер ее телефона. Переводчица удивилась звонку, назвала номер дела и попросила больше никогда ей не звонить.

Тогда же Ирине Косовой удалось выяснить, что у ее сына появился платный адвокат. Затем женщине вновь позвонил офицер Рыдченко, который рассказал о переводе Павла в другую тюрьму. Сейчас, по словам матери, Косов находится не в Марселе, а в Провансе, где готовится к суду.

«Просто скажите матери, что с сыном!» — призвала она.