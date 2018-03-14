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Исполнительного директора «Атлетико» задержали в РФ
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СМИ: исполнительный директор ФК «Атлетико» был задержан в Шереметьево 

ТАСС 14 марта 2018
Фото: EPA-EFE/JUAN CARLOS HIDALGO
Исполнительный директор и основной акционер испанского футбольного клуба "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин был задержан во вторник в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает испанское издание AS.
Во вторник "Атлетико" прибыл в Москву на ответную игру 1/8 финала Лиги Европы с российским "Локомотивом". Вместе с командой прилетел и исполнительный директор, который редко выезжает на гостевые матчи клуба.
При прохождении таможенного контроля Мигель Анхель Хиль Марин не смог найти свой паспорт, из-за чего провел ночь в гостинице, находящейся в транзитной зоне аэропорта. Как ожидается, в среду консульство Испании в Москве предоставит ему новый паспорт.
Матч "Локомотив" — "Атлетико" пройдет в четверг в Москве, начало — 19:00 мск. Первая игра, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 3:0 в пользу испанского клуба.
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