Исполнительного директора «Атлетико» задержали в РФ

СМИ: исполнительный директор ФК «Атлетико» был задержан в Шереметьево

Исполнительный директор и основной акционер испанского футбольного клуба "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин был задержан во вторник в московском аэропорту Шереметьево . Об этом сообщает испанское издание AS.

Во вторник "Атлетико" прибыл в Москву на ответную игру 1/8 финала Лиги Европы с российским "Локомотивом". Вместе с командой прилетел и исполнительный директор, который редко выезжает на гостевые матчи клуба.

При прохождении таможенного контроля Мигель Анхель Хиль Марин не смог найти свой паспорт, из-за чего провел ночь в гостинице, находящейся в транзитной зоне аэропорта. Как ожидается, в среду консульство Испании в Москве предоставит ему новый паспорт.

Матч "Локомотив" — "Атлетико" пройдет в четверг в Москве, начало — 19:00 мск. Первая игра, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 3:0 в пользу испанского клуба.