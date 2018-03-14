ЦСКА будет очень непросто пройти «Лион»

Российский тренер Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от ответной встречи 1/8 финала Лиги Европы между "Лионом" и ЦСКА.
"ЦСКА, наверное, не изменит себе и будет играть в привычной манере. Они будут действовать плотно и компактно в обороне и рассчитывать на быстрые атаки. Но многое будет зависеть и от того, как построит свою игру "Лион". С одной стороны, сейчас счет их устраивает и заставляет действовать аккуратно.
С другой — европейские команды не любят играть на удержание счета, тем более дома. Болельщики будут гнать французов вперед, и это может дать армейцам шанс. Хотя понятно, что пройти "Лион" будет очень непросто", — цитирует Кирьякова газета "Известия".
Встреча между "Лионом" и ЦСКА пройдет на домашней арене французского клуба 15 марта. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.