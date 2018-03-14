Ещё
«Локомотив» хочет продлить контракт с Фарфаном
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Локомотив» хочет продлить контракт с Фарфаном 

Евро-футбол.Ру 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Президент "Локомотива" Илья Геркус заявил, что клуб заинтересован в продлении контракта с форварда Джефферсоном Фарфаном.
— Клуб заинтересован в продолжении сотрудничества с Фарфаном?
— Да, клуб заинтересован. Есть игроки, которым возраст не мешает. В современном футболе медицина и методики восстановления шагнули вперед, что позволяет людям играть долго. Играть после 30 — тяжелый труд, но если ответственно следить за собой, за своим телом, карьеру можно продолжать и продолжать. Прямым препятствием возраст не является. Просто нужно ежедневно концентрироваться на здоровье. Фарфан в этом смысле очень профессионален. Вообще в "Локомотиве" собрался максимально профессиональный коллектив.
Фарфан в 2016 году перешел в московский клуб. В чемпионате России в этом сезоне он провел 15 матчей и забил 8 голов.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Инфантино: "Если бы сборная России принимала допинг, результаты были бы лучше, шутка" Денис Попов: "Замена Кокорину - Панченко" ​Кэмпбелл сравнил бойкот премьер-министра Великобритании с режимом Гитлера
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России9
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста1
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение