«Локомотив» хочет продлить контракт с Фарфаном

Президент "Локомотива" Илья Геркус заявил, что клуб заинтересован в продлении контракта с форварда Джефферсоном Фарфаном.

— Клуб заинтересован в продолжении сотрудничества с Фарфаном?

— Да, клуб заинтересован. Есть игроки, которым возраст не мешает. В современном футболе медицина и методики восстановления шагнули вперед, что позволяет людям играть долго. Играть после 30 — тяжелый труд, но если ответственно следить за собой, за своим телом, карьеру можно продолжать и продолжать. Прямым препятствием возраст не является. Просто нужно ежедневно концентрироваться на здоровье. Фарфан в этом смысле очень профессионален. Вообще в "Локомотиве" собрался максимально профессиональный коллектив.

Фарфан в 2016 году перешел в московский клуб. В чемпионате России в этом сезоне он провел 15 матчей и забил 8 голов.