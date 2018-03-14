«Для „МЮ“ не случилось ничего нового»

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Севилья» (Испания) — 1:2 (первый матч — 0:0) Английский « Манчестер Юнайтед » вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов, уступив на поле легендарного «Олд Траффорда» испанской «Севилье», которая вышла в четвертьфинал главного еврокубка впервые за 60 лет. Жозе Моуринью сказал, что для «МЮ» в этом поражении нет чего-то экстраординарного. Итальянская «Рома» забила необходимый гол дома на «Олимпико» и выбила из ЛЧ донецкий «Шахтер».

Испанская «Севилья» сотворила на данный момент главную сенсацию Лиги чемпионов, выбив уже в 1/8 финала английский «Манчестер Юнайтед». Поражение «красных дьяволов» тем чувствительнее, что случилось на родном «Олд Траффорде».

После нулевой ничьей в Испании такой же счет долго держался и в ответном матче, при этом действовавший с мнимым преимуществом английский гранд создавал слишком мало угроз воротам «Севильи», а сам позволял сопернику отвечать острыми выпадами.

Все это обернулось для англичан катастрофой, когда на поле появился во втором тайме лучший бомбардир испанцев Виссам Бен-Йеддер. Французскому форварду понадобилось всего 67 секунд, чтобы забить первый мяч, а чуть позже он оформил дубль.

«Я сидел в этом кресле, когда тренировал «Порту», «Ман Юнайтед» вылетел. Сидел, когда тренировал «Реал», «Ман Юнайтед» вылетел. Так что думаю, не случилось ничего нового для клуба», — огорошил португальский главный тренер «МЮ» журналистов на послематчевой пресс-конференции. «МЮ» необходимо было после этого забивать трижды, но подопечные Жозе Моуринью, не использовав несколько хороших возможностей, сподобились только на единственный гол Ромелу Лукаку после углового и вылетели из Лиги чемпионов.

«Не думаю, что мы сыграли плохо, — продолжил Моуринью. — У нас был хороший настрой. Я ни о чем не сожалею. Я сделал все, что мог, игроки сделали все, что могли. Мы пытались, мы проиграли. Это футбол. Я рад, что игроки не скрывают своей печали. Но сейчас у нас нет времени на драмы».

При этом «Севилья» нанесла по воротам англичан в матче 21 удар, и такого «МЮ» не позволял на своем поле с того самого матча пятилетней давности против «Реала», о котором напомнил Жозе.

«Я чрезвычайно рад. Благодарен президенту клуба за возможность тренировать эту команду и болельщикам — за их безоговорочную поддержку, — отметил на пресс-конференции главный тренер «Севильи» Винченцо Монтелла. «Это статистика, это просто цифры», — ответил Моуринью на вопрос об ударах «Севильи» и о том, что сами футболисты «Юнайтед» за 180 минут противостояния попали в створ лишь четырежды.

— Это особенный вечер, и я очень доволен нашей игрой. Мы здорово оборонялись и заслуженно победили потрясающую команду. По сравнению с предыдущим матчем мы сильно прибавили в защите. Мы не совершали индивидуальных ошибок, как это было в игре с «Валенсией» (0:2).

Бен-Йеддер решил судьбу матча. Мы ощущали поддержку наших болельщиков, а некоторые игроки в раздевалке вели себя как истинные фанаты».

«Знали, что нам будет тяжело играть против такой команды, как «Манчестер Юнайтед», особенно против такого тренера, как Жозе Моуринью, — сказал герой противостояния. Сам Бен-Йеддер, оформивший дубль за шесть минут и вышедший с восемью мячами на второе место в списке бомбардиров нынешней Лиги чемпионов после Криштиану Роналду (12 голов), был рассудителен в комментарии.

«Поздравляю всех, кто причастен к «Севилье». Спасибо болельщикам за колоссальную поддержку. Мы вместе переписали историю», — поблагодарил фанатов за поддержку защитник «Севильи» Симон Кьер. — Понимали, что гол раскрепостит одну или другую команду. Я верю в себя и знал, что забью. Это для тебя, Севилья, для фанатов клуба и для нашей истории. Мои поздравления всем. Что за команда!»

«Что касается Погба, то если бы я выходил на замену, я бы старался показать, за счет чего можно выиграть матч. Но он выглядел вяло и сыграл плохо. По сегодняшней игре, думаю, трудно назвать более переоцененного футболиста. Его самоотдача и способность принести пользу «МЮ» вызывают вопросы» — заявил в эфире Sky Sports бывший форвард сборной Шотландии Аллистэр Маккойст. Ну а в Англии критика уже обрушилась на Моуринью и самого дорогого футболиста «МЮ» Поля Погба , невзрачно вышедшего на замену по ходу матча.

«Моуринью может говорить, что я худший тренер в истории Премьер-лиги, но сегодня он тренер, который потратил почти миллиард фунтов за карьеру, и его команды играют вот так», — ехидничал в телеэфире де Бур после вылета «МЮ» из Лиги чемпионов. Жестоко прошелся по Моуринью во второй раз за неделю голландец Франк де Бур, которого Особенный назвал «худшим тренером в истории АПЛ». Моуринью взъелся на бывшего защитника сборной Нидерландов, «Барселоны» и экс-тренера «Кристал Пэлас» за слова о том, что Маркусу Рэшфорду нужно работать с другим специалистом для того, чтобы добиться прогресса.

«Рома» (Италия) — «Шахтер» (Украина) — 1:0 (первый матч — 1:2)

«Мои футболисты сегодня если и не сыграли матч всей своей жизни, то были близки к этому. Это невероятный результат! Несмотря на сложные времена, мы проводим отличный сезон, прошли в четвертьфинал Лиги чемпионов. У меня аж мурашки по коже бегают, как, думаю, и у наших болельщиков, — заявил после окончания встречи главный тренер «Ромы» Эусебио ди Франческо. Итальянская «Рома» смогла забить необходимый единственный гол в ответном матче с донецким «Шахтером». После перерыва отличился босниец Эдин Джеко , и этого римлянам хватило, чтобы пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Нет никакого смысла рассуждать, был ли результат справедлив или нет. Мы могли снять все вопросы еще в первом матче, могли приехать сюда с более ощутимым преимуществом. Мы сыграли блестяще и допустили всего лишь одну ошибку, после которой пропустили, — рассуждал на пресс-конференции разочарованный наставник «Шахтера» Пауло Фонсека. — Буквально несколько дней назад говорили с Монтеллой и подумали, что мы могли бы встретиться в финале. Будем надеяться, это был знак нам. На самом деле мне не так важно, против кого играть в следующей стадии. Сперва надо просто осознать, что мы идем дальше».

— Я горжусь своей командой, которая владела мячом 60 процентов времени, несмотря на то, что в концовке осталась в меньшинстве.

Только великие команды способны на то, что сделали мы. Я разочарован результатом, но я очень рад тому, какой характер мы здесь показали. Мы провели чудесную кампанию, выиграли все четыре домашних матча. Мы обыгрывали больших соперников, и у наших болельщиков есть повод для гордости. Мы были лучше «Ромы», но единственная ошибка стоила нам всего.

«Чтобы побеждать, иногда нужно быть настоящими гладиаторами», — коротко высказался о противостоянии вице-капитан «Ромы» Алессандро Флоренци. Мы были очень храбрыми. Играли так, словно мы здесь хозяева — доминировали, направляли игру в нужное для нас русло. Возможно, нам не хватало остроты в атаке, но ведь «Рома» все время оборонялась очень глубоко, лишала нас пространства. Поэтому наши нападающие не смогли показать того, чего мы от них ждали».

«Я не хотел наносить вред мальчику, хотел быстрее забрать мяч. С моей стороны не было никакого злого умысла. Был агрессивный матч, и я хотел быстрее его продолжить, — рассказал аргентинец. А форвард «Шахтера» Факундо Ферейра, получивший желтую карточку за то, что толкнул болбоя, вынужден был оправдываться после матча перед журналистами.

— После встречи я разговаривал с футболистами «Ромы» и извинился. Я даже хотел извиниться перед этим болбоем, но мне сказали, что он ушел домой».