Слуцкий отказал российским клубам

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Леонид Слуцкий: «Были предложения от российских клубов» 

Спорт-Экспресс 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
В понедельник "Витесс" официально объявил о том, что в следующем сезоне командой будет руководить российский тренер Леонид Слуцкий. "СЭ" стал первым, кому он дал интервью после подписания контракта с голландским клубом.
— За минувший год были ли какие-то конкретные предложения от российских клубов?
— Конечно.
— Публично назывался "Ростов".
— Не думаю, что есть смысл обсуждать, что было, а чего не было. На любом из этапов я не чувствовал себя невостребованным, если речь об этом. Я делаю выбор в соответствии с тем, что считаю для себя приоритетным.
— То есть в пользу работы в Европе?
— Думаю, это стало очевидно после того, как я уходил из ЦСКА.
— Уже понятно, с какого числа вы приступите к работе в "Витессе"?
— С новой предсезонки. По датам пока невозможно сказать, потому что команда, скорее всего, будет играть в плей-офф. А дальше посмотрим — будет полуфинал или финал плей-офф, попадет ли "Витесс" в Лигу Европы (там будет квалификационный раунд) или не попадет. Поэтому планы предсезонной подготовки будут сформированы в зависимости от сроков окончания сезона и тех турниров, в которых клуб будет участвовать в следующем сезоне.
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