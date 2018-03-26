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Комиссия FIFA проверила строящийся стадион в Волгограде
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Комиссия FIFA проверила строящийся стадион в Волгограде 

Российская Газета 7 часов назад
Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области / Олег Димитров
Стадион "Волгоград Арена" примет четыре матча предстоящего чемпионата мира по футболу. Работы на новом стадионе вошли в завершающую стадию. Строительство закончилось, идет монтаж коммуникаций, тестируются инженерные системы.
По окружности чаши будет более двух тысяч внутренних помещений. Рабочие завершают их отделку. Полностью обеспечено архитектурное и парковое освещение. Газон подсвечивают специальными лампами, чтобы защитить траву от низкой температуры.
Стадион оборудован 42 лифтами, больше половины их приспособлены под нужды инвалидов. Арену проинспектировала совместная делегация представителей FIFA и Оргкомитета "Россия-2018". В нее вошли проектировщики, эксперты по подготовке и проведению соревнований, безопасности, транспорта, логистики, сервисов гостеприимства, телевещания, обеспечения работы СМИ, работы персонала, реализации маркетинговой и билетной программ.
— Сегодня наша работа в основном сосредоточена на подготовке стадиона. Конечно, впереди еще будут работы по адаптации его к требованиям чемпионата мира по футболу, но у нас есть убежденность, что к тестовым матчам и, самое главное, к играм ЧМ-2018 все будет готово. Здесь пройдет очень важный матч для российского футбольного сезона: 9 мая "Волгоград Арена" примет финал Кубка России. Для нас это станет важной тестовой отметкой, — сказал генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.
Региональная программа подготовки к проведению масштабного спортивного события включает 17 объектов. Почти все введены в строй. Осталась только станция водоочистки, на которой идет наладка система. Ее сдадут в эксплуатацию к маю.
— Мы уже были в Волгограде несколько раз и можем отметить прогресс городской инфраструктуры: реконструкцию вокзала, строительство железнодорожной ветки к аэропорту, увеличение номерного фонда гостиниц, другие объекты. Мы видим усилия подготовить город к турниру. Есть полное ощущение, что Волгоград сможет выполнить свое обещание привлечь внимание всего мира, — отметил директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.
Уже 21 апреля арена примет первый официальный матч в своей истории
21 апреля арена примет первый официальный матч в своей истории. Для контрольной проверки выбран матч местного "Ротора" с владивостокским "Лучом-Энергией". Билеты уже начали продавать через Интернет. В первые же дни болельщики раскупили 6,5 тысячи мест. Цены установили вполне умеренные: от 100 до 500 рублей. Непосредственно в кассах стадиона продажа билетов начнется за три дня до матча. На групповом этапе ЧМ-2018 на "Волгоград Арене" встретятся сборные Туниса и Англии, Нигерии и Исландии, Саудовской Аравии и Египта, а также Японии и Польши.
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