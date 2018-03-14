Манчини спросили про оскорбление болельщика

Манчини ответил на вопрос про оскорбление болельщика в инстаграме

Глава пресс-службы "Зенита" не дал задать вопрос до конца и заявил, что "конфликт исчерпан".

Манчини, услышав вопрос, с улыбкой и немного смеясь сказал:

"В Италии это допускают".

Ранее болельщик "Зенита" рассказал об оскорблении Манчини после его критики в адрес работы итальянского специалиста.