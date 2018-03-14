Манчини спросили про оскорбление болельщика

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Роберто Манчини на предматчевой пресс-конференции перед ответным поединком 1/8 Лиги Европы с немецким "РБ Лейпцигом" ответил на вопрос про оскорбление болельщика в инстаграме. Слова специалиста приводит корреспондент "Газеты.Ru" Константин Лесик.
Глава пресс-службы "Зенита" не дал задать вопрос до конца и заявил, что "конфликт исчерпан".
Манчини, услышав вопрос, с улыбкой и немного смеясь сказал:
"В Италии это допускают".
Ранее болельщик "Зенита" рассказал об оскорблении Манчини после его критики в адрес работы итальянского специалиста.